Auto in Schneeberg angezündet

erschienen am 25.10.2016



Schneeberg (dpa/sn) - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Schneeberg ein Auto in Brand gesetzt. Die Polizei in Chemnitz geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus, wollte aber mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst keine weiteren Details nennen. Durch das Feuer entstand an dem abgestellten Wagen Totalschaden. Dieser wird mit 25 000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.