Auto kollidiert mit Regionalzug: Ein Schwerverletzter

erschienen am 08.05.2017



Sohland an der Spree (dpa/sn) - An einem Bahnübergang in der sächsischen Gemeinde Sohland an der Spree (Landkreis Bautzen) ist ein Auto mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Dabei wurde am Sonntagabend der 87-jährige Autofahrer schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte der Rentner die geschlossenen Bahnschranken und das rote Warnlicht übersehen. Auf den Gleisen wurde sein Auto von einem durchfahrenden Regionalzug erfasst. Die mehr als 60 Fahrgäste sowie das Zugpersonal blieben unverletzt.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten mussten der Bahnübergang, die B98 sowie die Bahnstrecke Bautzen-Zittau für mehrere Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro.