Auto landet im Graben: Zwei Frauen verletzt

erschienen am 01.11.2016



Oelsnitz (dpa/sn) - Eine 91-jährige Autofahrerin und ihre 84-jährige Begleiterin sind bei einem Unfall nahe Oelsnitz (Vogtlandkreis) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor die Fahrerin am Montagmittag aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, welches sich überschlug und im Straßengraben zum Stillstand kam. Die beiden Frauen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, am Fahrzeug entstand Totalschaden.