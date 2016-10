Auto schleift Motorradfahrer mit sich - 42-JÃ¤hriger stirbt

Auto schleift Motorradfahrer mit sich - 42-Jähriger stirbt

erschienen am 17.10.2016



Dölitzsch (dpa/sn) - Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 175 in Dölitzsch (Landkreis Leipzig) in ein entgegenkommendes Auto gekracht und gestorben. Wie die Polizei in Leipzig am Montagmorgen mitteilte, überholte der 42 Jahre alte Motorradfahrer am Sonntagabend ein vor ihm fahrendes Auto, das gerade nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Dabei touchierte er das Heck des Wagens und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Wagen krachte in den 42-Jährigen und schleifte ihn noch einige Meter mit sich. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.