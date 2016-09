Auto Ã¼berschlÃ¤gt sich - 41-JÃ¤hriger schwer verletzt

Auto überschlägt sich - 41-Jähriger schwer verletzt

erschienen am 29.09.2016



Görlitz (dpa/sn) - Ein 41-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Lohsa (Kreis Bautzen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Mittwoch mit seinem Wagen beim Überholen von zwei Fahrzeugen von der Straße ab. Das Auto durchbrach einen Koppelzaun, überschlug sich und blieb auf der Koppel liegen. Der Schwerverletzte wurde in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.