Auto Ã¼berschlÃ¤gt sich und landet gegen Baum

Auto überschlägt sich und landet gegen Baum

erschienen am 07.09.2016



Kirchberg (dpa/sn) - Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Zwickau schwer verletzt worden. Der 76-Jährige war am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen zu schnell in Kirchberg unterwegs und kam in einer Linkskurve von der Straße ab, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Er fuhr über einen Baumstumpf, das Auto überschlug sich und flog gegen einen Baum im Seitengraben. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fahrer ins Krankenhaus.