Autobahn Dresden: Prag jetzt durchgängig für Verkehr frei

erschienen am 17.12.2016



Radejcin/Dresden (dpa/sn) - Mehr als 25 Jahre nach Baubeginn kann die Autobahn von Dresden nach Prag durchgängig befahren werden. Beide Städte rückten jetzt noch enger zusammen, sagte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) bei Radejcin in Tschechien am Samstag anlässlich der Freigabe des letzten Teilstücks. Sie sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem starken gemeinsamen Wirtschaftsraum im Herzen Europas. «Nun muss ein weiterer großer Schritt folgen - der Neubau der Eisenbahnstrecke von Dresden nach Prag.» Hier seien sich Tschechien und Sachsen einig, dass sie gebraucht werde.