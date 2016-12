Autobahnpolizei beschenkt gestrandete Fernfahrer

erschienen am 27.12.2016



Görlitz (dpa/sn) - Weihnachten in der Fahrerkabine: Die Autobahnpolizei hat 30 in Ostsachsen gestrandeten Fernfahrern die Feiertage zumindest etwas versüßen können. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mitteilte, bekamen sie eine Tüte mit Leckereien. «Bei den Beschenkten aus Polen, Russland und Weißrussland, aber auch aus Litauen, Estland, Portugal, der Slowakei und Deutschland, war die Resonanz und Freude groß. Sie bedankten sich bei den Polizisten für die Aufmerksamkeit und Herzenswärme», hieß es. Die betroffenen Fernfahrer waren vor Ablauf ihrer erlaubten Lenkzeiten nicht mehr an ihr Ziel gelangt und mussten notgedrungen das Fest auf einem Rastplatz an der Autobahn 4 verbringen.