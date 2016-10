Autofahrer bei Zusammenstoß mit Milchlaster schwer verletzt

erschienen am 29.10.2016



Radeberg/Görlitz (dpa/sn) - Beim Zusammenstoß mit einem Milchlaster auf einer Landstraße bei Radeberg (Kreis Bautzen) ist ein 61-jähriger Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Er war nach dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden, wie die Polizei am Samstag in Görlitz mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik. Auch seine ein Jahr jüngere Beifahrerin trug schwer Verletzungen davon. Der 53-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall am Samstagnachmittag kommen konnte, wird noch ermittelt.