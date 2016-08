Autofahrer fÃ¤hrt gegen Baum und stirbt

Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt

erschienen am 31.08.2016



Waldhufen (dpa/sn) - Ein 38-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Görlitz gegen einen Baum gefahren und gestorben. Sein 19 Jahre alter Beifahrer erlitt bei dem Unfall in der Nacht zum Mittwoch schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 38-Jährige war auf dem Weg von Waldhufen nach Niesky als er aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Er kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und starb noch am Unfallort. Rettungskräfte brachten seinen schwer verletzten Beifahrer ins Krankenhaus.