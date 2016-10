Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt

erschienen am 25.10.2016



Breitenbrunn (dpa/sn) - Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in Breitenbrunn im Erzgebirgskreis gestorben. Der 43-Jährige kam am Montag aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Im Krankenhaus erlag er später seinen schweren Verletzungen. Während der Bergungsarbeiten musste die S272 zeitweise gesperrt werden.