Autofahrer in Chemnitz fast 60 km/h zu schnell unterwegs

erschienen am 18.04.2017



Chemnitz (dpa/sn) - «Raser des Tages»: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Ostermontag in Chemnitz hat ein Autofahrer das Tempolimit um fast 60 Kilometer pro Stunde überschritten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden bei einem 35-Jährigen statt der erlaubten 50 km/h gleich 108 km/h gemessen. Die Raserei kommt den Mann nun teuer zu stehen: Für die 54 km/h nach Abzug der Toleranz sind ein Bußgeld von 280 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Führerscheinentzug von zwei Monaten vorgesehen.