Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen

erschienen am 08.09.2016



Grimma (dpa/sn) - Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Grimma (Landkreis Leipzig) nahe der Anschlussstelle zur Autobahn 14 ums Leben gekommen. Das Auto des Mannes kollidierte am Mittwochnachmittag beim Auffahren auf die Bundesstra├če 107 mit einem Lastwagen, der bereits auf der Bundesstra├če fuhr, wie die Polizei mitteilte. Rettungskr├Ąfte brachten den 56-J├Ąhrigen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wo er an den Folgen des Unfalls starb. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.