Autofahrer Ã¼bersieht Stauende auf A4: FÃ¼nf Schwerverletzte

Autofahrer übersieht Stauende auf A4: Fünf Schwerverletzte

erschienen am 01.09.2016



Großschirma (dpa/sn) - Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 4 Richtung Dresden mit 160 Stundenkilometern ein Stauende übersehen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der 22-Jährige am Mittwochnachmittag zwischen der Anschlussstelle Siebenlehn und dem Dreieck Nossen noch, einen Auffahrunfall zu verhindern und in die Rettungsgasse zu fahren. Dabei krachte er allerdings in sieben Fahrzeuge. Fünf Menschen - unter ihnen der Unfallverursacher - wurden schwer verletzt. Zwei von ihnen kamen mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus. Die Autobahn 4 Richtung Dresden war mehrere Stunden gesperrt.