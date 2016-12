Autofahrer verliert in Kreisverkehr Kontrolle

erschienen am 05.12.2016



Pulsnitz (dpa/sn) - Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr bei Pulsnitz (Landkreis Bautzen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 78 Jahre alter Fahrer verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Der Fahrer und seine 71 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend.