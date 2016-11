Autofahrerin fährt in geschlossene Tiefgarage

erschienen am 13.11.2016



Radeberg (dpa/sn) - Eine 73 Jahre alte Autofahrerin ist in einer Tiefgarage in Radeberg (Landkreis Bautzen) verunglückt und hat sich dabei verletzt. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz vom Sonntag war die Frau am späten Samstagnachmittag in die Garage gefahren, obwohl deren Tor noch geschlossen war. Das Auto durchbrach das Zufahrtstor und prallte anschließend gegen einen Betonpfeiler. Dabei wurde die Rentnerin verletzt. Sie musste ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.