Autofahrerin übersieht 16-Jährigen beim Rückwärtsfahren

erschienen am 27.10.2016



Reinsdorf (dpa/sn) - Beim Rückwärtsfahren von ihrem Grundstück auf eine Straße hat eine Autofahrerin einen 16-Jährigen Mopedfahrer übersehen und leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch in Reinsdorf (Landkreis Zwickau), wie die Polizei mitteilte. Trotz Gefahrenbremsung prallte der Jugendliche gegen das Fahrzeug und stürzte. Er und seine gleichaltrige Sozia konnten nach kurzer Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, hieß es.