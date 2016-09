Autofahrerin verliert Kontrolle Ã¼ber ihrenÂ Wagen

Autofahrerin verliert Kontrolle über ihren Wagen

erschienen am 06.09.2016



Ostritz (dpa/sn) - Eine Frau hat auf der Bundesstraße 99 die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist in einem Bach gelandet. Die 49-Jährige wurde bei dem Unfall nahe Ostritz im Landkreis Görlitz verletzt, wie die Polizei in Görlitz am Dienstag mitteilte. Sie kam am Montagabend ins Krankenhaus. Das Auto war aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Anschließend kollidierte es mit einem Verkehrszeichen und der Leitplanke, bevor es im Bach landete.