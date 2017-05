BASF erweitert Kunststoff-Granulate-Anlage

erschienen am 22.05.2017



Schwarzheide (dpa/bb) - Der Chemiekonzern BASF hat an seinem Standort in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) eine Anlage für die Herstellung von Kunststoff-Granulaten erweitert. Die offizielle Inbetriebnahme ist für den 21. Juni vorgesehen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. 29 zusätzliche Mitarbeiter seien für den Bereich eingestellt worden. Die Granulate werden unter anderem für Gehäuse von Werkzeugen und in der Automobilindustrie verwendet. An dem Industriestandort werden zahlreiche Materialien hergestellt, darunter Komponenten zur Produktion von Schaumstoffen.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock besuchte am Montag das Firmengelände. In Gesprächen sei es auch darum gegangen, wie in Zukunft am Standort verstärkt erneuerbare Energien genutzt werden könnten, sagte die Politikerin am Rande einer Werksrundfahrt. Sie sehe einen großen Innovationswillen.