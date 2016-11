BGH verhandelt über Affäre der herrenlosen Häuser

erschienen am 09.11.2016



Leipzig (dpa) - Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) verhandelt heute über die Freisprüche in der Affäre um die herrenlosen Häuser in Leipzig. Drei Mitarbeitern des Leipziger Rechtsamtes und einer Rechtsanwältin waren Untreue und Betrug vorgeworfen worden. Beim Verkauf von Immobilien sollen sie es unterlassen haben, vorschriftsmäßig nach den rechtmäßigen Erben zu suchen. Das Landgericht Leipzig hatte die Beschuldigten allerdings von den Vorwürfen freigesprochen. Dagegen legte die Staatswaltschaft Revision ein. Wann der BGH eine Entscheidung verkünden wird, war vorerst offen. (Az.: 5 StR 313/15)