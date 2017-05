BGH verhandelt über Göttinger Transplantations-Skandal

erschienen am 05.05.2017



Leipzig/Göttingen (dpa/lni) - Der Bundesgerichtshof (BGH) wird Ende Juni über den Transplantations-Skandal in der Göttinger Universitätsmedizin verhandeln. Dann wird über die Revision der Staatsanwaltschaft gegen den Freispruch eines Transplantationsmediziners entschieden. Die Verhandlung ist für den 28. Juni geplant, wie der BGH am Freitag mitteilte.

Das Landgericht Göttingen hatte dem Arzt im Mai 2015 zwar verwerfliche Manipulationen medizinischer Daten bescheinigt, um Patienten einen schnelleren Zugang zu Organen zu verschaffen. Eine Strafbarkeit sah das Gericht aber nicht. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags gefordert, weil möglicherweise andere Patienten auf der Warteliste für ein Spenderorgan wegen des Handelns des Arztes sterben mussten.