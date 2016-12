Baby-Boom in Lichtenstein: Höchste Geburtenrate seit 1990

erschienen am 14.12.2016



Lichtenstein (dpa/sn) - Baby-Boom in Lichtenstein: Im DRK Krankenhaus der sächsischen Kleinstadt wurden erstmals seit 1990 wieder 500 Kinder geboren. Wie die Klinik auf ihrer Internetseite mitteilte, war das Jubiläumsbaby ein Mädchen namens Marleen und kam am 11. Dezember auf die Welt. Laut einem Bericht der Tageszeitung «Freie Presse» (Mittwoch) waren seit dem 1. Januar bis zum Dienstag 504 Kinder in dem Krankenhaus geboren worden. Mehr waren es zuletzt 1990 mit 589 Jungen und Mädchen. Der Tiefpunkt war mit 255 Geburten im Jahr 2005 erreicht.