Bahnhofsmission Görlitz: 25 Jahre Hilfe für Menschen

erschienen am 14.12.2016



Görlitz (dpa/sn) - Für Gestrauchelte und Gestrandete: Seit 25 Jahren kümmern sich die Mitarbeiter der Bahnhofsmission Görlitz um hilfesuchende Reisende wie um Menschen in persönlichen Krisenzeiten. In den Treffpunkt am Südausgang des Görlitzer Bahnhofs kämen täglich bis zu 50 Gästen, sagte Teamleiterin Renate Tietz. Eröffnet wurde die Anlaufstelle im November 1991 als erste Bahnhofsmission auf dem Gebiet der ehemaligen DDR.

Im Jahre 1956 wurde zwischen Ostsee und Fichtelberg der christliche Sozialdienst mit dem Vorwurf der Spionage für den Westen in der DDR verboten und zahlreiche Mitarbeiterinnen inhaftiert. Heute arbeiten nach Angaben der Konferenz für Kirchliche Bahnhofsmission (KKB) deutschlandweit in 104 Missionen. Bahnhofsmissionen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen auf Reisen, in akuten Nöten und existenziellen Notlagen zu helfen. 1894 wurde in Berlin der erste Haltepunkt für Menschlichkeit geöffnet.