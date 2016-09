Bahnstrecke zwischen Apolda und GroÃŸheringen gesperrt

Bahnstrecke zwischen Apolda und Großheringen gesperrt

erschienen am 13.09.2016



Apolda (dpa/th) - Reisende auf der IC-Strecke zwischen Erfurt und Leipzig sowie Halle müssen wegen Bauarbeiten in den nächsten Tagen mit deutlich längeren Fahrzeiten rechnen. Von Dienstag an bis zum 19. September sei der Abschnitt zwischen Apolda und Großheringen gesperrt. IC-Züge sowie Nachtzüge würden in diesem Zeitraum über Sangerhausen umgeleitet. Dadurch verlängere sich die Reisezeit um 30 bis 60 Minuten, teilte die Deutsche Bahn AG mit. Davon betroffen seien IC-Fernverkehrszüge von Frankfurt nach Leipzig sowie von Köln über Halle nach Berlin.

Grund sei, dass eine vorgefertigte neue Eisenbahnbrücke in der Ortschaft Darnstedt eingeschoben werde. Sie ersetze eine Brücke aus von 1957, die während der Sperrung abgerissen werde. Nicht betroffen von den Einschränkungen sei die ICE-Neubaustrecke zwischen Erfurt und Leipzig.