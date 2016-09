Ballett der Semperoper entsendet TÃ¤nzer nach Afrika

Ballett der Semperoper entsendet Tänzer nach Afrika

erschienen am 27.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Das Ballett der Semperoper in Dresden entsendet für ein Trainingsprogramm Tänzerinnen und Tänzer nach Afrika. Nach Workshops in Johannesburg (Südafrika) geht es am 30. September weiter in die kenianische Hauptstadt Nairobi, teilte die Semperoper am Dienstag mit. Das Ziel bestehe darin, zeitgenössischen Tanz zu vermitteln, wie er in Deutschland gepflegt werde. Das Projekt ist Teil eines Bildungsprogrammes von Choreograph William Forsythe. Dabei erhalten die Teilnehmer auch die Möglichkeit, an einer Improvisation mitzuwirken. An den Workshops in Afrika ist das Goethe-Institut beteiligt.