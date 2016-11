Barocksaal nach historischem Vorbild gestaltet

erschienen am 23.11.2016



Delitzsch (dpa/sn) - Der Barocksaal im Schloss Delitzsch (Kreis Nordsachsen) ist nach historischem Vorbild mit einer Stofftapete ausgestattet worden. Das karmensinrote Wanddekor wurde in den vergangenen Wochen in dem ehemaligen Speisesaal angebracht, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Die Tapete wurde auf dem Handwebstuhl der Burg Giebichenstein angefertigt. Die Ausgestaltung des Barocksaals kostete den Angaben zufolge rund 36 000 Euro.

Das Barockschloss Delitzsch wurde von 1689 bis 1692 erbaut. Es diente als Witwensitz der Herzöge von Sachsen-Merseburg. Heutzutage sind dort ein Museum, das Standesamt, eine Tourist-Information sowie Veranstaltungsräume untergebracht.