Baubeginn in Freiberg für moderne Universitäts-Neubauten

erschienen am 12.05.2017



Freiberg (dpa/sn) - Die TU Bergakademie Freiberg bekommt für mehr als 90 Millionen Euro zwei hochmoderne Neubauten für Lehre und Forschung. Finanzminister Georg Unland (CDU) startete die umfangreichen Bauarbeiten in der Innenstadt am Freitag mit einem «Baggerbiss» für die Infrastruktur. Für die Verlegung von Anschlüssen für Fernwärme und -kälte, Strom, Wasser und Abwasser sowie Medien sind 4,5 Millionen Euro vorgesehen. Die Vorbereitungsarbeiten sollen im Juni abgeschlossen sein.

Anschließend soll von Juli an der Neubau für das Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung errichtet werden. Im Oktober soll mit dem Neubau für Hörsaalzentrum und Universitätsbibliothek begonnen werden. Das dreiteilige Forschungszentrum kostet laut Angaben rund 32 Millionen Euro. Hinzu kommen 13 Millionen Euro für die technische Ausstattung. Das Geld teilen sich der Bund und der Freistaat Sachsen. Die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant.

Ein halbes Jahr später sollen dann das Hörsaalzentrum und die Bibliothek übergeben werden. Der 41 Millionen Euro teure Neubau aus einem 40 Meter hohen neungeschossigen Turm und einem angeschlossenen Flachbau wird unter anderem drei Hörsäle und zwei Seminarräume beherbergen.