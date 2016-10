Bauern ernten in Ostdeutschland mehr Hopfen für Bier

erschienen am 20.10.2016



Querfurt (dpa) - Die ostdeutschen Hopfenbauern haben trotz langer Trockenheit in diesem Jahr eine gute Erntemenge eingefahren. «Unsere Schätzungen wurden erreicht und sogar noch übertroffen», sagte der Vorsitzende des Hopfenpflanzerverbandes Elbe-Saale, Emil Berthold. Rund 2950 Tonnen des sogenannten grünen Goldes wurden geerntet, 300 Tonnen mehr als im Vorjahr. Das Hopfenanbaugebiet Elbe-Saale umfasst 1450 Hektar in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Es gilt nach der Hallertau in Bayern als das zweitgrößte in Deutschland. Hopfen sorgt beim Bier für den Geschmack und Schaum. 100 Liter Bier trinkt der Bundesbürger den Angaben zufolge im Schnitt im Jahr.