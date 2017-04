Bauernverband: Getreide ist gut über den Winter gekommen

erschienen am 15.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Bauern sind zufrieden. «Das Getreide ist gut über den Winter gekommen und über Trockenheit wie in anderen Bundesländern müssen wir uns im großen und ganzen nicht beklagen», sagte Andreas Jahnel, Referent für Acker- und Pflanzenbau beim Sächsischen Landesbauernverband in Dresden. Nur in einigen Regionen Nordsachsens gebe es wegen Trockenheit einige Probleme. «Wir hatten einen guten Winter mit viel Schnee und Kälte, das war ideal für die Pflanzen», so der Experte. Auch Pflanzenschädlinge seien bisher nicht aufgetreten, so Jahnel. Man müsse jedoch abwarten, wie sich die Mäusepopulationen entwickelten.

Zu den wichtigsten Getreidearten in Sachsen gehört laut Statistischem Landesamt in Kamenz der Winterweizen, der im vergangenen Jahr auf 193 000 Hektar wuchs. Zweithäufigste Sorte ist der Winterraps, der auf 129 500 Hektar angebaut wurde. Auf 95 700 Hektar brachten die Bauern Körner- und Silomais aus.