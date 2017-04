Bautzen-Gipfel: Mehr Polizisten für das Revier in Bautzen

erschienen am 06.04.2017



Bautzen (dpa/sn) - Die Polizei bleibt weiter auf dem Bautzener Kornmarkt präsent, um möglicherweise drohenden Zusammenstößen von Rechtsextremisten und jungen Flüchtlingen sofort entgegentreten zu können. Wie Polizeipräsident Conni Stiehl anlässlich des 4. Bautzen-Gipfels am Donnerstag in Bautzen sagte, werden Einsatzkräfte auch künftig ab dem späten Nachmittag, abends und nachts vor Ort sein.

«Wir werden da sein, solange es nötig ist», sagte Stiehl. Außerdem würden ab Mai 30 neue Wachpolizisten das Polizeirevier Bautzen verstärken. Zudem kündigte Stiehl an, dass ab Herbst mindestens acht Absolventen der Polizeihochschule Rothenburg die Teams am Standort Bautzen unterstützen werden.

Das Sicherheitskonzept für den Kornmarkt ist eine Maßnahme nach den Auseinandersetzungen im Spätsommer zwischen jungen Flüchtlingen und Rechtsextremen in der Stadt. Nachbesserungsbedarf sieht indes der Landtagsabgeordnete Marko Schiemann (CDU) bei der Jugendarbeit in Bautzen. Durch den Landkreis werde ein Streetworker finanziert. «Für die Stadtteile sehe ich noch keine Konzepte», richtet er seine Kritik an die Stadt. Zudem forderte er erneut Projekte für junge Langzeitarbeitslose, gern gemeinsam mit jungen Flüchtlingen.

Zum Bautzen-Gipfel holt Schiemann in regelmäßigen Abständen Vertreter der Kommunen, Landkreise, des Tourismus, der Wirtschaft und Polizei an einen Tisch, um Ergebnisse aus dem Maßnahmepaket nach den Ausschreitungen abzurechnen.