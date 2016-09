Â«Bautzen-GipfelÂ» berÃ¤t zu Konflikten mit FlÃ¼chtlingen

«Bautzen-Gipfel» berät zu Konflikten mit Flüchtlingen

erschienen am 21.09.2016



Bautzen (dpa/sn) - In Bautzen hat sich am Mittwoch ein Runder Tisch zu den Konflikten zwischen Einheimischen und Flüchtlingen gebildet. Hintergrund sind die gewaltsamen Ausschreitungen in der Vorwoche. CDU-Politiker Marko Schiemann hatte deshalb Vertreter der Regierung, des Landkreises, der Stadt und der Polizei zum «Bautzen-Gipfel» geladen. Daran nehmen auch Andrea Fischer, Staatssekretärin aus dem Sozialministerium, und Innenstaatssekretär Michael Wilhelm teil. Gegen 17.00 Uhr wollen sich Stadträte auf dem Kornmarkt dem Gespräch mit Bürgern stellen. Dort hatten sich die Auseinandersetzungen abgespielt.