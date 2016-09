Â«Bautzen-GipfelÂ» zu gewaltsamen Ausschreitungen

«Bautzen-Gipfel» zu gewaltsamen Ausschreitungen

erschienen am 20.09.2016



Bautzen (dpa/sn) - Nach den gewaltsamen Ausschreitungen zwischen jungen Flüchtlingen und Rechtsextremen in Bautzen hat der CDU-Politiker Marko Schiemann zu einem Gipfeltreffen eingeladen. Am «Bautzen-Gipfel» sollen an diesem Mittwoch Vertreter der sächsischen Regierung, des Landkreises, der Stadt und der Bürgerschaft teilnehmen, sagte Schiemann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: «Wir müssen ein Signal geben, dass Bautzen eine friedliebende Stadt ist und wir die Probleme lösen können.» Es gehe darum, Schaden von der Stadt abzuwenden. Dazu seien Sofortmaßnahmen notwendig, die bei dem Treffen besprochen werden sollen.

Die Idee zum «Bautzen-Gipfel» war bereits am Wochenende entstanden, als linke und rechte Gruppierungen Demonstrationen in der Stadt angemeldet hatten. «Mich haben viele Bürger angesprochen. Sie sind besorgt über die Eskalation der Gewalt und haben deutlich gemacht, dass sie das klar ablehnen», sagte der in Bautzen wohnende Politiker.

Der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) hatte nach übereinstimmenden Medienberichten bereits am Montag einen Maßnahmenkatalog angekündigt. Ahrens will sich unter anderem mit jungen Flüchtlingen treffen und auch über Verhaltensregeln sprechen. Bei den Ausschreitungen waren auch Asylbewerber gewalttätig geworden.