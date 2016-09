Â«Bautzen-GipfelÂ» zu gewaltsamen Ausschreitungen

«Bautzen-Gipfel» zu gewaltsamen Ausschreitungen

erschienen am 21.09.2016



Bautzen (dpa/sn) - Nach den gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Flüchtlingen und Rechtsextremen in Bautzen sitzen heute Verantwortungsträger aus Stadt und Land an einem Tisch. Zum sogenannten Bautzen-Gipfel hat der CDU-Politiker Marko Schiemann Vertreter der sächsischen Regierung, des Landkreises, der Stadt sowie Polizei und Bürger eingeladen. Im Anschluss an das eineinhalbstündige Treffen sollen die Medien informiert werden.

Schiemann sieht wie andere Bautzener Bürger die Ereignisse aus der Vorwoche mit großer Sorge. Am Dienstag und Mittwoch war die Gewalt eskaliert, als Rechte mit Asylsuchenden auf dem Kornmarkt aneinandergerieten. Nach Darstellung der Polizei soll zumindest an einem Tag die Gewalt von Flüchtlingen ausgegangen sein. Die Stadt war daraufhin bundesweit in die Schlagzeilen geraten.

Nach Ansicht von Schiemann soll auf dem Bautzen-Gipfel auch darüber gesprochen werden, welche Freizeitmöglichkeiten es für die jungen Flüchtlinge gibt und wie die Stadt mit Zusammenkünften radikal auftretender Demonstranten umgeht. Ziel sei ein friedliches Miteinander, sagte der Politiker.