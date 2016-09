Bautzener OB Ahrens: Â«Neue QualitÃ¤t der AuseinandersetzungÂ»

Bautzener OB Ahrens: «Neue Qualität der Auseinandersetzung»

erschienen am 15.09.2016



Bautzen (dpa/sn) - Der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) sieht in den gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Flüchtlingen und Rechten in seiner Stadt eine «neue Qualität der Auseinandersetzungen». Zwar gebe es seit etwa zwei Wochen auf dem Kornmarkt ein Problem mit jugendlichen Flüchtlingen. Auch sei es gelegentlich zu Pöbeleien und Beleidigungen gekommen. «Nun aber geht es um anderes Level», sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. «Es kann nicht sein, dass Bautzen zum Spielplatz von gewaltbereiten Rechten wird.»

Ahrens kündigte «massive polizeiliche Maßnahmen» an. So sollen Mitarbeiter des Ordnungsamtes gemeinsam mit Polizisten verstärkt auf Streife gehen. Auch Streetworker sollen zum Einsatz kommen.

«Die zunehmende Gewalt bei Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Gruppen verurteile ich auf das Schärfste, ganz unabhängig davon von wem - ob Milieu, Asylbewerber oder andere Gruppierungen - sie im einzelnen Fall auch ausgehen mag. Das werde ich nicht tolerieren», hatte Ahrens zuvor auf Facebook erklärt.