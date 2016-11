Bautzener demonstrieren für friedvolles Miteinander

erschienen am 03.11.2016



Bautzen (dpa/sn) - Für ein tolerantes und friedvolles Miteinander haben am Donnerstagabend vor allem junge Menschen im sächsischen Bautzen Gesicht gezeigt. Zum Konzert der «Banda Internationale» auf dem Bautzener Kornmarkt kamen nach Polizeiangaben rund 120 Demonstranten. Zu der spontanen Veranstaltung hatten Bautzener Stadträte und das Bündnis «Bautzen bleibt bunt» nach erneuten Ausschreitungen zwischen mutmaßlich Rechtsextremen und jungen Asylbewerbern eingeladen.

In der Nacht zum Mittwoch hatte es in der Stadt gleiche mehrere Übergriffe auf Flüchtlinge gegeben. Zudem soll ein 20 Jahre alter Flüchtling einen Einheimischen angegriffen haben. Verletzte gab es nicht. Die Demonstration am Donnerstagabend wurde durch ein großes Polizeiaufgebot abgesichert.