Bautzener setzen Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit

erschienen am 20.09.2016



Bautzen (dpa/sn) - Nach fremdenfeindlichen Ausschreitungen in der vergangenen Woche haben Bautzener mit einer Lichterkette ein Zeichen für Toleranz und Menschlichkeit gesetzt. Nach Polizeiangaben beteiligten sich an der Aktion über 500 Menschen. «Wir sind zufrieden mit der Resonanz, die Lichter leuchteten auf einer Strecke von einem Kilometer vom Heim der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge bis auf den Kornmarkt», sagte Bautzens SPD-Ortsvereinsvorsitzender Martin Schneider. Bautzen hat 40 501 Einwohner.

Die Sozialdemokraten hatten nur knapp 24 Stunden vorher gemeinsam mit anderen Parteien, Vereinen, Kirchen und Gewerkschaften zu dem friedlichen Miteinander aufgerufen. Neben der Bundestagsabgeordneten Caren Lay (Linke) war auch der Vorsitzende der Linksfraktion im Sächsischen Landtag, Rico Gebhardt, auf der Friedensbrücke. Er sagte: «Wir wollen gemeinsam mit den Menschen in Bautzen ein Zeichen setzen, dass die bösen Bilder der letzten Woche aus dieser Stadt nicht das letzte Wort behalten dürfen».

In der Nacht zu Donnerstag hatten 80 Rechtsextreme 20 Flüchtlinge durch die Stadt gejagt. Laut Polizei hatten die Asylbewerber zunächst Rechtsextreme angegriffen und auch Polizeibeamte attackiert. Die ostsächsische Stadt war daraufhin bundesweit in die Schlagzeilen geraten.