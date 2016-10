Bautzens BÃ¼rgermeister: Â«StellvertreterdemonstrationenÂ»

Bautzens Bürgermeister: «Stellvertreterdemonstrationen»

erschienen am 06.10.2016



Bautzen (dpa/sn) - Angesichts fremdenfeindlicher Demonstrationsaufrufe in seiner Stadt hat Bautzens Oberbürgermeister an die Bürger appelliert, «sich ihre Stadt nicht wegnehmen» zu lassen. «Diesen Freitag soll Bautzen wieder als Aufmarschfläche für Demonstrationen von rechter und linker Seite benutzt werden», erklärte Bürgermeister Alexanders Ahrens (parteilos) am Donnerstag. Er könne diesen «Stellvertreterdemonstrationen» nichts abgewinnen und «finde es unerträglich, dass erneut Bautzen als Spielweise für unsägliche Parolen und gegenseitige Beschimpfungen herhalten soll».

Deshalb werde er auch keinen Demonstrationsaufruf unterstützen, «seien sie auch gut gemeint». Bautzen brauche neue Ansätze. «Die üblichen Lichterketten und Gegendemonstrationen» seien aus seiner Sicht kein brauchbares Mittel mehr. Allerdings habe auch er kein Patentrezept. «Für Anregungen oder Diskussionen dazu, in welcher Form wir eine solche Antwort der großen Mehrheit der Bautzener Bevölkerung geben können, bin ich offen und freue mich deshalb über Vorschläge.»

Mitte September hatten sich in Bautzen etwa 80 Rechte und 20 junge Asylbewerber gegenseitig mit Flaschen und Steinen attackiert. Die Flüchtlinge waren von Rechtsextremen durch die Stadt getrieben und bis zu ihrer Unterkunft verfolgt worden.

Für Freitagabend wurden Demonstrationsaufrufe unter anderem von der rechtsextremen «Nationalen Front Bautzen» veröffentlicht. Linke mobilisierten im Netz zum Gegenprotest.