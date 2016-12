Bautzens Bürgermeister wünscht sich positive Schlagzeilen

09.10.2016

Christian Essler

Protest gegen rechte Demonstranten: Lage bleibt friedlich

Krawalle zwischen Ausländerfeinden und Flüchtlingen brachten Bautzen vor drei Wochen in die Schlagzeilen. Diesmal stehen sich Hunderte Rechte und Linke auf der Straße gegenüber - doch es bleibt ruhig in der Stadt. Die sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. weiterlesen