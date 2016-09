Befangenheitsantrag im Prozess um Mord ohne Leiche abgelehnt

erschienen am 20.09.2016



Leipzig (dpa) - Im Prozess um einen Mord ohne Leiche in Leipzig ist der Befangenheitsantrag gegen die Richter abgelehnt worden. Er sei unbegründet, entschied eine andere Strafkammer des Landgerichtes Leipzig in dem am Dienstag verkündeten Beschluss. Zwei der drei Angeklagten hatten die Richter als befangen abgelehnt, weil diese ein umstrittenes Schreiben eines der Beschuldigten an seinen Verteidiger gelesen hatten. Das sei zwar aus rechtlicher Sicht nicht unproblematisch. Es gebe jedoch keine höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach dies schon eine Befangenheit der Richter darstelle.

Angeklagt sind in dem Prozess am Landgericht Leipzig eine 38-Jährige, ihre Tochter (17) und deren Freund (21). Gemeinsam soll das Trio im November vergangenen Jahres in Leipzig den Ex-Freund der Tochter, einen Dolmetscher, umgebracht haben. Danach sollen sie dessen Wohnung ausgeräumt und sein Konto geplündert haben. Von dem Opfer fehlt allerdings jede Spur.