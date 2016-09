Behinderungen: Vollsperrung des Leipziger Hauptbahnhofs

erschienen am 19.09.2016



Leipzig (dpa/sa) - Pendler in Sachsen-Anhalt müssen sich wegen einer mehrtägigen Vollsperrung des Leipziger Hauptbahnhofs auf Behinderungen einstellen. Von Mittwochmorgen an fahren weder Nah- noch Fernzüge den Hauptbahnhof an, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Ersatzhalt ist der Bahnhof Leipzig-Messe. Das führt zu Umleitungen und Schienenersatzverkehr. So fährt etwa eine IC-Linie zwischen Magdeburg und Leipzig bis zum Sonntag nicht über Halle, weil sie über Bitterfeld umgeleitet wird. Auf der beliebten S-Bahn-Pendelstrecke Halle-Leipzig werden auf Abschnitten Busse eingesetzt. Anlass für die Vollsperrung sind Software- und Prüfarbeiten.