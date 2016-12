Bei Klostermann geht es «immer weiter bergauf»

erschienen am 20.12.2016



Leipzig (dpa) - Lukas Klostermann hat beim Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig nach seinem Kreuzbandriss behutsam mit leichten Laufeinheiten begonnen. «Ich fang langsam wieder damit an», sagte der 20 Jahre alte Abwehrspieler bei einem PR-Termin am Montagabend in Leipzig. Der Olympia-Zweite des Fußball-Turniers von Rio hatte sich die Verletzung Mitte September zugezogen. «Es geht immer weiter bergauf», betonte er nun. Klostermann, dessen Vertrag vor rund zwei Monaten vorzeitig bis 2021 verlängert worden war, geht aber davon aus, «dass es bei mir trotzdem noch eine Zeit dauern wird». Ein genaues Datum für sein Comeback habe er sich nicht gesetzt.