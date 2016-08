Bei der Zufriedenheit der GÃ¤ste verliert Sachsen seinen Vorsprung

Bei der Zufriedenheit der Gäste verliert Sachsen seinen Vorsprung

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern laufen dem Freistaat den Rang ab. Die Anzahl der Übernachtungen sinkt. Und mit dem Internet hat die Branche ein Problem.

erschienen am 25.08.2016



Mochau. Der Tourismus in Sachsen bleibt hinter den Erwartungen zurück, die Anzahl der Übernachtungen stagniert. Zudem ist der Wettbewerbsvorteil, den die sächsischen Reisegebiete in den vergangenen Jahren bei der Zufriedenheit der Gäste hatten, dahin, weil die anderen Regionen schneller besser werden. Das geht aus dem vom Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) vorgestellten Tourismusbarometer hervor.

Lag bei der Zufriedenheit der Abstand Sachsens zum bundesweiten Durchschnittswert 2012 noch bei 2,1Punkten, waren es 2015 nur noch 0,5 Punkte. Belegte Sachsen 2012 in dieser Beziehung noch den 2. Platz, rutschte es 2015 mit 82,2 Punkten auf Rang 4 ab. Besser sind nach wie vor Bayern (84,7 Punkte) und mittlerweile auch Schleswig-Holstein (83,4) und Mecklenburg-Vorpommern (82,5).

Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2016 knapp 8,54 Millionen Touristen in Sachsen gezählt - nur 0,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeittraum. Damit bleibt der Freistaat hinter der bundes- und ostdeutschen Entwicklung zurück. Die Anzahl der Übernachtungen ging sogar leicht zurück. Auch die 80 Kultur- und Freizeiteinrichtungen Sachsens, die laut Tourismusbarometer als "touristische Wetterstationen" gelten, verbuchten 2015 sechs Prozent weniger Besucher.

Um dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein, benötige der Tourismus in der Region neue Wachstumsimpulse, so OSV-Präsident Michael Ermrich. Erreicht werden könne das durch eine verlängerte Saison sowie mehr Investitionen in den Service. Handlungsbedarf bestehe zudem in Sachen Digitalisierung: "Es geht darum, dem Gast mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik und digitalen Anwendungen vor, während und nach dem Urlaub einen Zusatznutzen zu bieten", so Ermrich. Laut Barometer vertreten aber 42 Prozent der Unternehmen im Gastgewerbe die Auffassung, dass die Digitalisierung keine Auswirkungen auf ihr Unternehmen habe. Verhältnismäßig viele Organisationen im Bereich Tourismus hätten überhaupt keine Strategie. Dabei werde die Vernetzung aller am Tourismus beteiligten Akteure immer wichtiger. (dpa/gt)