Bergbauregionen sollen fÃ¼r Investoren attraktiver werden

Bergbauregionen sollen für Investoren attraktiver werden

erschienen am 01.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Bergbauregionen in Sachsen sollen für Investoren weiter fit gemacht werden. In einem Beschluss vom Donnerstag im Landtag wird die rasche Fortsetzung der in den Archiven begonnenen Suche nach Daten aus früheren Bergbau-Erkundungen gefordert. In digitalisierter Form sollen sie Investoren über das Internet zur Verfügung stehen und Bergbauunternehmen Informationen zu vermuteten Lagerstätten liefern. Erst Mitte der Woche hatte das Land bisher unbekannte Bergbau-Daten im Internet veröffentlicht.

Das Land wolle die Rohstoffwirtschaft weiter stärken, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) bei der Debatte. «Der über Jahrhunderte andauernde Erfolg des Bergbaus hat den Wohlstand Sachsens begründet.»

Die Rohstoffwirtschaft in Sachsen sei seit 2012 nicht vorangekommen, entgegnete die Sprecherin der Linken für Ressourcenwirtschaft, Jana Pinka. Eine wirkliche Rohstoffstrategie sei eigentlich nicht zu erkennen, kritisierte der Wirtschaftsexperte der Grünen, Gerd Lippold. Es könne nicht darum gehen, die sächsische Schatztruhe Investoren zur schnellstmöglichen Entnahme darzubieten.