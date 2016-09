Bergbausanierer stellt Kalkschiff in der Lausitz in Dienst

erschienen am 02.09.2016



Senftenberg/Geierswalde (dpa) - Der Bergbausanierer LMBV hat sein erstes eigenes Wasseraufbereitungsschiff in Dienst gestellt. Am Freitag drehte das zwei Millionen Euro teure Schubschiff auf dem Partwitzer See an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen seine ersten Runden. Ziel ist es, mit Hilfe des neuentwickelten Bootes die Wasserqualität der neuen Seen im Raum Senftenberg (Brandenburg)/ Klein Partwitz (Sachsen) zu verbessern.

Dazu werden Beischiffe an das Boot angekoppelt, die Kalk in das Seewasser abgeben. In anderthalb Jahren sollen so 20 000 Tonnen Kalk in den Partwitzer See gelassen werden, um den ph-Wert zu normalisieren.

In der Lausitz entsteht seit Jahren das Seenland aus ehemaligen Tagebauen. Nach der Wende wurden zahlreiche Kohlegruben stillgelegt. Die L√∂cher f√ľllten sich mit Grundwasser und wurden zudem geflutet.