Bergparaden in Sachsen sind jetzt deutsches Kulturerbe

erschienen am 09.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Bergparaden in Sachsen gehören fortan zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands. Die Kultusministerkonferenz nahm auf ihrer aktuellen Sitzung 34 Kulturformen, Traditionen und Wissensformen in ein entsprechendes bundesdeutsche Verzeichnis auf, teilten die Kultusminister der Länder am Freitag mit. Sie folgten damit der Empfehlung der Deutschen Unesco-Kommission.

Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) gratulierte dem Sächsischen Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine, der die Bewerbung eingebracht hatte: «Die Tradition der Bergparaden und Bergaufzüge im Erzgebirge ist ein fester Bestandteil sächsischer Kultur und trägt zur Identität vieler Sachsen bei. Sie halten die Tradition des Bergbaus lebendig.» Dieser habe die Menschen, ihr Leben und ihre Kultur bis in die Gegenwart stark geprägt.

Zudem machte die Kultusministerkonferenz weitere Traditionen zum Kulturerbe, die auch in Sachsen beliebt und weit verbreitet sind. Dazu zählen das Märchenerzählen, der Poetry-Slam, Instrumentales Laien- und Amateurmusizieren, die Mundarttheater, das Skatspielen, das Hebammenwesen und die Porzellanmalerei.