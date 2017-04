Bernardo hofft in Königsklasse auf Madrid als Gegner

erschienen am 13.04.2017



Leipzig (dpa) - Für RB Leipzigs Abwehrspieler Bernardo wäre im Falle der Champions-League-Qualifikation Real Madrid mit Superstar Cristiano Ronaldo ein Wunschgegner. «Das ist für mich einfach die größte Mannschaft der Welt», sagte der 21-jährige Brasilianer der «Bild» (Donnerstag). Aber egal, gegen wen der Fußball-Bundesligaaufsteiger spielen würde: «Das werden alles tolle Spiele.»

Auf dem Weg zum direkten Einzug in die Königsklasse wollen die Sachsen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg gegen Mitaufsteiger SC Freiburg Tabellenrang zwei festigen. «Das wird nicht leicht. Zwar haben wir das Hinspiel gewonnen, aber Freiburg spielt ebenfalls eine tolle Saison», sagte Bernardo. Im Vorjahr hatte der Zweitliga-Meister aus dem Breisgau zu Hause mit 2:1 gewonnen und in Leipzig 1:1 gespielt. Das Hinspiel in dieser Saison entschied RB in Freiburg mit 4:1 für sich. Freiburg ist als Tabellen-Sechster auf Kurs Europa League.

Bernardo, der im Sommer von Red Bull Salzburg gekommen war, will sich mit guten Leistungen auch ins Gespräch für die brasilianische Nationalmannschaft bringen. Noch sei es aber zu früh, um über die Seleção nachzudenken. «Nach der WM 2018 in Russland könnte es ein Thema werden, wenn ich mich hier in Leipzig weiterhin so positiv entwickle», sagte der gelernte Innenverteidiger. Auch in seiner Heimat verfolge man RB Leipzig. «Wenn du als kleine Mannschaft eine tolle Geschichte schreibst, eroberst du die Herzen der Brasilianer. Auch auf unsere Story fahren die Brasilianer ab», sagte Bernardo.