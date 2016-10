Beseitigung von Herbstlaub kostet die Kommunen viel Geld

Dresden (dpa/sn) - Das Herbstlaub hält in den Städten Sachsens wochenlang viele Gärtner und Straßenreiniger auf Trab. Zum Teil noch bis ins Frühjahr hinein haben die Mitarbeiter damit zu tun, die anfangs bunte Pracht wieder zu beseitigen, ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Die Kosten dafür gehen in die Hunderttausende. Umweltverbände kritisieren den Einsatz der Laubbläser. Diese gefährden laut BUND in Sachsen viele nützliche Tiere und Insekten, verursachen krebserregenden Feinstaub und Klimagase.