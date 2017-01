Besucherplus im Zoo Leipzig

erschienen am 05.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Der Zoo Leipzig hat 2016 ein Besucherplus verzeichnet. Rund 1,71 Millionen Gäste bedeuteten eine Zunahme um drei Prozent, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Neueröffnungen wie das Koala-Haus mit dem Publikumsliebling Oobi-Ooobi hätten zu der Steigerung beigetragen. In diesem Jahr sollen neue Attraktionen dazukommen. Für Schneeleoparden, Rote Pandas und Gänsegeier entstehe die neue Hochgebirgslandschaft «Himalaya». Außerdem sollen noch im Winter die Bauarbeiten für den Themenbereich Südamerika beginnen.