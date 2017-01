Besucherrückgang im «Restaurant des Herzens» in Leipzig

erschienen am 09.01.2017



Leipzig (dpa) - Das wohltätige «Restaurant des Herzens» in Leipzig hat in diesem Jahr einen Rückgang bei den Besuchern erlebt. Es seien 3400 Gäste gezählt worden, sagte Anika Ningelgen, Vorsitzende des Trägervereins. In der Vorsaison seien noch 3800 Besucher in das Restaurant gekommen. Vom 6. Dezember bis zum 6. Januar erhalten bedürftige Menschen dort ein warmes Essen. Gekocht wird mit gespendeten Lebensmitteln. Die Spendenbereitschaft der Bürger und Sponsoren sei auch diesmal wieder hoch gewesen, sagte Ningelgen.