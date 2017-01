Besucherrückgang in Sachsens Museen

erschienen am 12.01.2017



Dresden (dpa/sn) - 2016 haben weniger Menschen die Museen in Sachsen besucht. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) hatten nach Angaben des Kunstministeriums ein Minus von fast neun Prozent, das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz (smac) von gut 20 Prozent und das Museum der bildenden Künste Leipzig von fast einem Viertel. Die Entwicklung bei den nichtstaatlichen Museen ist nach Angaben von Katja Margarethe Mieth, Direktorin der Landesstelle für Museumswesen, ähnlich. Die Kunstsammlungen Chemnitz indes meldeten einen «leichten Anstieg». Die Museen werden nicht allein an Besucherzahlen gemessen, betonte Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD).